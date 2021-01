Commercio: Coia (M5s), con nuovo regolamento importanti novità su occupazione suolo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, approvato oggi dall'Assemblea capitolina contempla "importanti novità nella norma ordinaria e straordinaria su Osp e Cosap", spiega in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Commercio di Roma Andrea Coia. Per quanto riguarda la norma straordinaria la durata delle occupazioni, così come consentita a seguito dell'emergenza Covid "viene estesa di 2 mesi fino a dicembre 2021. Vengono prorogate a marzo 2021 - aggiunge Coia - le deroghe al decoro e la presentazione delle domande di Osp emergenziale. Viene specificata la deroga dei criteri comunali per Osp covid sempre nel rispetto del codice della strada e dei 5 metri dai monumenti". Per quanto riguarda la norma ordinaria "le occupazioni sono ora possibili anche oltre il fronte esercizio sia su marciapiede che su sede stradale ma sempre in conformità al codice della strada - sottolinea il presidente della commissione capitolina Commercio -. Dovrà essere effettuato l'aggiornamento del catalogo dell'arredo urbano entro 60 giorni. È esentato il pagamento delle occupazioni per l'ausilio alla disabilità ed il superamento delle barriere architettoniche. È esentato il pagamento delle occupazioni necessarie per la realizzazione di servizi, strutture e opere, di proprietà di Roma Capitale o destinate a diventarlo, necessarie allo svolgimento di eventi per i quali l'amministrazione ha dichiarato attraverso apposito atto di giunta capitolina il pubblico interesse". (Rer)