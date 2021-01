Etiopia: contributo della cooperazione italiana in risposta a crisi umanitaria nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su impulso della vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, la Cooperazione italiana ha disposto un contributo di emergenza del valore di 500.000 euro a favore del “Ethiopia Humanitarian Fund”, fondo multi-donatore gestito dall’Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (Ocha) delle Nazioni Unite, dedicato al finanziamento dei progetti umanitari attuati da Agenzie delle Nazioni Unite e Organizzazioni della società civile (Osc) nel Paese. Lo si legge in una nota della Farnesina. Grazie al contributo italiano, Ocha potrà rafforzare le attività di assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione nei settori della sicurezza alimentare, sanità, protezione e nelle aree più fragili del Paese, a cominciare dalla regione del Tigray, la cui situazione umanitaria ha subito un repentino deterioramento a causa del recente conflitto. (Com)