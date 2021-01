Bolivia: Arce, brogli elettorali "mai provati" e Morales vittima di colpo di stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle presidenziali del 20 ottobre 2019, Morales era risultato vincitore del primo turno, ma con un margine non sufficiente - ai sensi della Costituzione - per evitare il ballottaggio. Dopo un black out negli scrutini, durato alcune ore, le autorità elettorali annunciavano a a sorpresa un vantaggio tale da consacrare Morales presidente sin dal primo turno. Dinanzi alle prime denunce di frode, il governo chiedeva l'intervento dell'Organizzazione degli stati americani (Osa): ricevuto il rapporto elaborato dai tecnici dell'ente panamericano, che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e annunciava un ritorno del paese alle urne. Un duplice annuncio che non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. Poco dopo sarebbe stato il Capo di Stato Maggiore delle Forze armate, il generale Williams Kaliman, a caldeggiare l'abbandono di Morales. Il "cocalero" si sarebbe trasferito prima in Messico, primo paese ad offrire assistenza, e quindi in Argentina. (Brb)