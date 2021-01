Brasile: il gruppo Zara chiuderà sette punti vendita nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile saranno chiusi i punti vendita più piccoli, incapaci di supportare quella che l'azienda chiama la struttura tecnologica necessaria per unire i canali fisici con quelli online. La chiusura interessa anche altri paesi del mondo dove Zara è presente. A giugno il gruppo Inditex, il più grande rivenditore di abbigliamento al mondo, ha subito la sua prima perdita trimestrale da quando è stata quotata in borsa ha annunciato un piano di tagli che mira a risparmiare fino a 2,7 miliardi di euro, prevedendo la chiusura di 1.200 negozi nell'ambito di un tentativo di rilancio attraverso le vendite online. (Brb)