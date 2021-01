Serbia: presidente Vucic riceve domani comandante interforze Nato di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burke è stato accolto dal comandante della Kfor, generale Franco Federici, e dopo essere stato informato dell'attuale situazione della sicurezza in Kosovo ha incontrato anche i soldati della missione. "La stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali sono importanti per la Nato e per la pace e la stabilità in Europa. Ecco perché sono venuto qui, per avere una visione migliore della regione", ha detto Burke secondo quanto riporta l'emittente serba "Rtv" rilanciando una nota della Kfor. (segue) (Seb)