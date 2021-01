Serbia: presidente Vucic riceve domani comandante interforze Nato di Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burke ha poi osservato che "tutti noi dobbiamo affrontare le stesse sfide alla sicurezza nella comune regione euro-atlantica" e che è importante dedicarsi in modo efficace alla cooperazione e al dialogo. L'ammiraglio ha sottolineato l'importanza della presenza della Kfor per la sicurezza in Kosovo e nella regione e ha ringraziato gli appartenenti alla missione per aver aiutato le comunità locali a rispondere alle sfide portate dalla pandemia di Covid-19, anche attraverso donazioni e supporto logistico per la distribuzione degli aiuti inviati da Paesi membri e partner della Nato. (Seb)