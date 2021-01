Serbia: presidente Vucic riceve oggi comandante interforze Nato di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stabilità e la sicurezza dei Balcani occidentali sono importanti per la Nato e per la pace e la stabilità in Europa. Ecco perché sono venuto qui, per avere una visione migliore della regione", ha detto Burke secondo quanto riporta l'emittente serba "Rtv" rilanciando una nota della Kfor. Burke ha poi osservato che "tutti noi dobbiamo affrontare le stesse sfide alla sicurezza nella comune regione euro-atlantica" e che è importante dedicarsi in modo efficace alla cooperazione e al dialogo. L'ammiraglio ha sottolineato l'importanza della presenza della Kfor per la sicurezza in Kosovo e nella regione e ha ringraziato gli appartenenti alla missione per aver aiutato le comunità locali a rispondere alle sfide portate dalla pandemia di Covid-19, anche attraverso donazioni e supporto logistico per la distribuzione degli aiuti inviati da Paesi membri e partner della Nato. (Seb)