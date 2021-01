Difesa: Serbia, ministro Stefanovic incontra comandante interforze Nato di Napoli Burke

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Nebojsa Stefanovic, ha avuto oggi un incontro a Belgrado con l'ammiraglio Usa Robert Burke, comandante di Jfc Naples, il Comando interforze della Nato a Napoli. Secondo una nota diramata dal ministero serbo della Difesa, gli interlocutori hanno concordato sul fatto che l'attuale cooperazione tra il ministero della Difesa e l'esercito serbo con la Nato, e in particolare il Comando interforze di Napoli, è positiva e che gli incontri ad alto livello contribuiscono a rafforzare la fiducia e la comprensione reciproca. Il ministro Stefanovic ha espresso preoccupazione per la sicurezza della popolazione serba in Kosovo, ricordando che gli ultimi rapporti della missione Osce mostrano che c'è stato un aumento di oltre il 109,4 per cento degli incidenti che hanno colpito la comunità serba. Stefanovic ha sottolineato che Belgrado si aspetta sostegno nella protezione del popolo serbo in Kosovo e un ruolo che sia il più attivo possibile della missione Nato in Kosovo Kfor, responsabile di tale protezione. (segue) (Seb)