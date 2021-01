Difesa: Serbia, ministro Stefanovic incontra comandante interforze Nato di Napoli Burke (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ammiraglio Burke ha inoltre sottolineato l'importanza della Serbia per la pace e la stabilità nella regione. Il presidente Vucic ha infine inviato i propri saluti al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e lo ha ringraziato per la sua disponibilità ad ascoltare e comprendere le posizioni della Serbia. Nella giornata di ieri Burke si è recato in Kosovo, dove ha visitato la missione della Nato Kfor. La stabilità e la sicurezza nei Balcani occidentali, ha detto Burke, sono importanti per la Nato e per la pace e sicurezza in Europa. Burke è stato accolto dal comandante della Kfor, generale Franco Federici, e dopo essere stato informato dell'attuale situazione della sicurezza in Kosovo ha incontrato anche i soldati della missione. (segue) (Seb)