Lombardia: Iezzi (Lega), non accettiamo lezioni da Toninelli, rispedito a casa da stessi compagni di partito

- "Tutto, ma non che sia Danilo Toninelli a darci lezioni di buon governo. In tilt non è andato il sistema dei dati semmai qualcos'altro riferito a chi accusa l'operato della giunta della Regione Lombardia. Anche perché, se oggi la nostra regione è stata classificata rossa è esclusivamente per gli errori commessi ripetutamente dai compagni di governo dello stesso Toninelli". Lo afferma in una nota il deputato lombardo Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Gli stessi 'poltronari' che non l'hanno neppure riconfermato ministro e non c'è da chiedersi troppo il perché - prosegue Iezzi - per cui stop alle polemiche, da quando è iniziata la pandemia il nostro unico obiettivo è di uscirne, ma con meno ossa rotte possibili e la giunta lombarda, a differenza della maggioranza romana, sa come fare. Non accettiamo ulteriori uscite infelici: continuiamo a lavoriamo per la salute dei lombardi e per salvaguardare il nostro tessuto economico ferito e compromesso da questo governo, ancora in piedi solo per squallidi giochetti di compravendite".(Com)