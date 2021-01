Messico-Usa: Lopez Obrador, Dea apra indagini interne su errori in "caso Cienfuegos" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fgr aveva deciso di chiudere le indagini preliminari con il convincimento che Cienfuegos non ha avuto incontri con nessuno dei componenti del cartello di narcotrafficanti Beltran Leyva, mai si è messo in comunicazione con loro o ha agito per proteggere o aiutare i loro esponenti. "Non si è neanche trovata nessuna prova che abbia utilizzato nessun apparecchio o strumento elettronico, o che abbia dato qualsiasi ordine per favorire il gruppo criminale segnalato nel caso", recitava la nota della Fgr. "Dall'analisi della sua situazione patrimoniale e dei suoi adempimenti fiscali, non è apparso nessun dato o evidenza di aver ottenuto entrate illegali o accrescimenti del patrimonio oltre il normale, considerando la sua retribuzione nel servizio pubblico", prosegue la nota. Poco dopo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva espresso profonda "delusione" per la scelta della procura e accusato il Messico di aver "violato il trattato di assistenza legale mutua" pubblicando la documentazione integrale del fascicolo contenente il materiale probatorio Dea. Una scelta che "mette in dubbio il fatto che gli Stati Uniti possano continuare a condividere le informazioni per appoggiare le stesse indagini criminali del Messico". (segue) (Mec)