Recovery: Confagricoltura, una nuova alba dell'agricoltura con investimenti, programmazione e riforme

- E’ iniziato oggi il confronto tra il governo e le parti sociali agricole sul Recovery Plan, al quale hanno preso parte, oltre al presidente del Consiglio Conte, anche i ministri Patuanelli e Catalfo. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, apprezzando l’avvio del confronto, ha evidenziato alcune priorità per il migliore utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Recovery Plan, che destina all’agricoltura 2,5 miliardi di euro, in seguito all’aumento varato nei giorni scorsi rispetto alla prima bozza del piano. E' quanto si legge in una nota di Confagricoltura. “L’obiettivo è molteplice – ha affermato Giansanti - aumentare la capacità produttiva agricola del Paese verso l’autosufficienza alimentare, ma anche la competitività del settore primario e la sostenibilità, sfruttando l’occasione unica del Next Generation Eu che avrà un impatto del 3,5 per cento sul Pil". “Bene quindi gli investimenti in ricerca e sviluppo, nella scienza, in innovazioni tecnologiche favorite dall’Agricoltura 4.0 - che ci auguriamo possa essere quanto prima resa negoziabile con gli istituti di credito - perché questo sta generando una nuova alba del settore primario. Ci aspettiamo – ha aggiunto Giansanti – una programmazione e un monitoraggio costante della spesa del Recovery Fund, per vedere anche concrete ricadute occupazionali dei progetti già in fase di realizzazione”. (segue) (Com)