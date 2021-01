Energia: Bulgaria, chiusa temporaneamente l'unità 5 della centrale nucleare di Kozloduj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità 5 della centrale nucleare di Kozloduj, in Bulgaria, è stata oggi temporaneamente scollegata dal sistema. Lo ha confermato il presidente dell'Agenzia di regolamentazione nucleare bulgara Canko Bacijski all'emittente "Radio Bulgaria". L'unità è stata scollegata per l'attivazione del sistema di protezione durante le operazioni di routine. Non vi è alcuna deviazione dalla normale intensità di radiazione e non ci sono perdite di radiazioni o altri motivi di preoccupazione, ha detto Bacijski. La riattivazione è prevista entro la fine della giornata. (Seb)