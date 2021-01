Campania: Pierro (Lega), la Regione si occupi degli operai idraulico forestalil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le problematiche dei lavoratori idraulici forestali sul tavolo dell'assessore Nicola Caputo grazie all'interrogazione a risposta scritta depositata dal consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, componente della Commissione Agricoltura della Regione Campania". L'annuncio in una nota della Lega che ha riferito i contenuti dell'atto presentato e proposto del consigliere Pierro: "Allo stato attuale risultano in forza presso gli enti delegati (Comunità Montane) circa 3000 operai idraulici forestali, di cui circa 1600 a tempo indeterminato e circa 1400 a tempo determinato. Risorse indispensabili per la salvaguardia del territorio dai dissesti idrogeologici e dagli incendi, per la pulizia delle strade, la manutenzione dei valloni (i canali d'acqua) e la tutela dell'ambiente". Quindi ha aggiunto: "Purtroppo in Regione Campania persistono problemi atavici, le risorse economiche per far fronte alle spettanze degli idraulici forestali, secondo semestre 2020, non sono state erogate e non è stato ancora redatto il piano forestale per gli anni 2021/2023 Inoltre, l'Italia è stata oggetto di apposita messa in mora dalla Commissione Europea per non aver ottemperato alle precedenti disposizioni relative all'eliminazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni e quindi alla conseguente stabilizzazione". (segue) (Ren)