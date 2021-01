Campania: Pierro (Lega), la Regione si occupi degli operai idraulico forestalil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierro ha aggiunto: "Considerato anche che non è stato modificata la normativa che vieta nuove assunzioni, ho personalmente richiesto all'Assessore Nicola Caputo quali iniziative intende intraprendere in favore i lavoratori e dei livelli occupazionali e di prendere in considerazione per il prossimo piano forestale della Regione Campania le opportunità legate alla forestazione produttiva, un concetto ben visto dalla comunità scientifica italiana per diminuire il rischio idraulico attraverso la manutenzione e la pulizia dei boschi demaniali e comunali". Dunque ha continuato: "Si può produrre cippato o addirittura pellet, acquisendo anche le ramaglie provenienti da potature dei privati (oliveti, castagneti, agrumeti ecc.) e gli scarti dei boschi che le imprese boschive sono costrette a bruciare. Nel solo Vallo di Diano, a titolo di esempio, ci sono oltre 5000 ettari abbandonati dagli agricoltori sui quali si potrebbe produrre colza mischiata con il cippato che può diventare dell'ottimo pellet. Sostituendo le caldaie a gasolio nei vari Enti con quelle a cippato si otterrebbe un notevole risparmio economico e una riduzione dell'inquinamento atmosferico. Con i fondi europei potremmo sostenere l'acquisto delle adeguate attrezzature per raggiungere l'obiettivo". (Ren)