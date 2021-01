Francia: ministro Economia, cominceremo a risanare finanze pubbliche dopo crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia comincerà a risanare le sue finanze pubbliche quando la crisi del coronavirus e la crisi economica saranno passate. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Non rifacciamo gli errori che sono stati fatti nel 2009 quando, volendo ristabilire troppo presto le nostre finanze pubbliche, abbiamo ucciso la crescita", ha detto Le Maire. Tuttavia, il ministero lavora su una strategia da adottare, per questo è stato chiesto all'ex ministro delle Finanze Jean Arthuis di dirigere una commissione su questo tema. Le Maire ha spiegato che nelle prossime settimane verrà presentato un rapporto che sarà studiato con la "più grande attenzione".(Frp)