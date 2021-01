Lombardia: Centinaio (Lega) a Toninelli, pensi a indegno spettacolo che offre il suo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lombardia e il Presidente Fontana hanno sempre lavorato alla luce del sole, fornendo dati adeguati e numeri congrui alla situazione della pandemia: il balletto che colloca la Lombardia in zona rossa, poi arancione, poi ancora rossa è frutto dell’incompetenza e della incapacità dei compari di Toninelli, che dovranno pagare per l’erronea collocazione della nostra regione in zona rossa”. Lo afferma in una nota il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. “Stia tranquillo l’ex ministro – prosegue Centinaio - che se non capisce la situazione gli faremo un disegno: basta col veleno, con le accuse buone per i social contro la Lombardia, basta con attacchi pieni di livore ingiustificato. Toninelli, prima di preoccuparsi del governatore Fontana e del suo operato, si preoccupi dell’indegno spettacolo che il suo governo offre ai cittadini, degli impresentabili che sostengono la pessima maggioranza di cui fa parte, dei supercommissari che si coprono di ridicolo in attesa dei vaccini. “O forse scelga un onorevole silenzio: farebbe una miglior figura”, conclude Centinaio.(Com)