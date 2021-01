Francia: ministra Difesa, equipaggio portaerei Charles de Gaulle sarà vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa francese, Florence Parly, ha annunciato che l'equipaggio della portaerei Charles de Gaulle sarà vaccinato contro il coronavirus prima di partire per l'Oceano indiano a febbraio. "Tutti capiscono bene le ragioni", ha detto la ministra in un'intervista rilasciata al quotidiano "Var Matin", facendo riferimento al fatto che lo scorso anno due terzi dell'equipaggio è stato trovato positivo. "Affinché i marinai e i piloti di caccia possano compiere in tutta sicurezza questa lunga e importante missione, durante la quale le capacità d evacuazione sanitaria saranno limitate, è necessario che vengano vaccinate", ha affermato Parly.(Frp)