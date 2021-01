Lombardia: M5S, su dati Rt situazione grave, convocare Commissione d'inchiesta Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è molto grave, sui dati Covid non si scherza. Chiediamo di convocare già lunedì in Commissione d'inchiesta Covid-19 il direttore generale sanità della Lombardia Trivelli. Va chiarito quanto accaduto circa la gestione dei dati che avrebbero costretto la Lombardia alla zona rossa", Lo affermano in una nota congiunta Marco Fumagalli, Monica Forte, Gregorio Mammì, consiglieri regionali del M5S e Commissari della Commissione d'inchiesta sul Covid-19. "La commissione di inchiesta deve valutare tutte la gestione del Covid, ma i fatti degli ultimi giorni meritano una trattazione immediata. Dobbiamo togliere da questa impasse i lombardi: i dati devono essere corretti e le valutazioni certe perché a pagare la zona rossa non è Fontana, ma decine di aziende e imprese", concludono i Commissari. (Com)