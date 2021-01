Lombardia: Quartapelle (Pd), in zona rossa per colpa di Fontana e Moratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra incredibile, eppure è vero: la Lombardia è finita in zona rossa perché Fontana e Moratti hanno sbagliato a dare i dati al governo". Lo scrive in un post su Facebook Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera. "Vi ricordate - prosegue il post - che Fontana e Moratti hanno fatto ricorso al tar contro la decisione del governo di mettere la Lombardia in zona rossa a partire da domenica 17? Il punto forte del ricorso e dell'ennesima polemica contro Roma era che il governo stava usando il dato Rt sbagliato. Il ricorso, ci hanno raccontato i giornali, era il primo colpo della nuova strategia della neo-assessora alla salute Letizia Moratti chiamata per sostituire Gallera L'Incapace". "Moratti L'Esperta - afferma Quartapelle - era pronta persino ad andare in tribunale per dimostrare l'efficienza della gestione lombarda. Qualcosa però non tornava: i dati sul parametro Rt li calcolano le Regioni e sono sempre le Regioni che li trasmettono al governo. Quindi suonava un po' strano che Fontana si lamentasse di un dato che forniva lui al governo". "Regione Lombardia - piega la deputata Dem - oggi ha consegnato altri dati Rt, perché la settimana scorsa avevano commesso un errore, trasmettendo i dati sbagliati. Grazie alla correzione, la Lombardia tornerà zona arancione da lunedì. Il ricorso era quindi un modo per provare a coprire l'errore". "Voglio sapere - prosegue l'esponente dem - se la mia Regione è in zona rossa da una settimana, con annessi negozi chiusi, disagi per tutti, scuole bloccate, per colpa di Fontana&Moratti. Farò un accesso agli atti per chiedere che venga resa pubblica tutta la corrispondenza tra Fontana e il Cos relativamente al calcolo dell'Rt". "Se Fontana non ha nulla da nascondere pubblichi subito quella corrispondenza. Altrimenti, lo farà il governo, rispondendo all'accesso agli atti. E i lombardi - conclude Quartapelle - vedranno chi ha sbagliato e deve chiedere scusa", conclude Quartapelle. (Com)