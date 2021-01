Usa: "Wsj", Biden firmerà ordini esecutivi per aiuti anti-Covid e tutela dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà nelle prossime ore due nuovi ordini esecutivi per rafforzare la rete di sicurezza federale e, a fronte degli effetti della pandemia di Covi-19 sull’economia, rafforzare i ristori per le imprese e le misure di tutela dei lavoratori. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, precisando che l’inquilino della Casa Bianca intende coinvolgere le agenzie federali nell’adozione di misure immediate come il rafforzamento dell'assistenza alimentare e lavorativa. Funzionari dell’amministrazione Biden hanno fatto sapere nelle scorse ore che Biden ha intenzione di aumentare nei lavoratori la consapevolezza del loro diritto a rifiutare impieghi con condizioni di lavoro non sicure, o comunque far richiesta per i sussidi di disoccupazione. Il presidente intende anche siglare un secondo ordine per ripristinare il potere di contrattazione collettiva per i lavoratori federali, revocando un’iniziativa con cui l'ex presidente, Donald Trump, esentava alcune porzioni dell’amministrazione federale dalle procedure di assunzione collettiva. Il passo successivo dovrebbe essere la fissazione di un salario minimo di 15 dollari per lavoratori e appaltatori del governo federale. (Nys)