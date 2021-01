Lombardia: Candiani (Lega), da Toninelli solo sciocchezze, 5 stelle utili idioti contro Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco nei confronti dei lombardi è da troppo tempo scriteriato e allucinante, certi 5 stelle alla Toninelli fanno illazioni e offendono la Lombardia senza rendersi conto di essere solo utili idioti al servizio di un manovratore che sta a Palazzo Chigi". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Stefano Candiani aggiungendo che "il povero Toninelli, già defenestrato dai suoi dopo l'esperienza sciagurata da ministro, probabilmente pativa la ribalta mediatica dell'altrettanto imbarazzante Ciampolillo ed era evidentemente desideroso di riprendersi la scena a suon di sciocchezze". "L'astio nei confronti della Lombardia da parte di certi ambienti - prosegue Candiani - è evidente e illogico, essendo la Regione che fa da traino al Paese. Il Governo chieda scusa ai lombardi per i suoi errori invece di calunniare la Regione e riveda al più presto le sue scelte prendendo atto del proprio fallimento, non è possibile che a patire certe mancanze dell'esecutivo siano sempre i cittadini lombardi".(Rem)