Regno Unito: Johnson, restrizioni anti Covid sono al momento sufficienti

- Rispondendo alle domande della stampa, il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato che le restrizioni attualmente in vigore "sono considerate al momento come sufficienti" per combattere anche la variante inglese, che oltre ad essere più contagiosa sembra avere anche un tasso di mortalità più elevato. Il primo ministro ha spiegato che il governo "non considera per il momento di allentare le misure", ma il 15 febbraio avrà comunque luogo la revisione prevista. Tuttavia, Johnson non ha escluso che potrebbero essere previste nuove restrizioni di viaggio per prevenire l'introduzione nel Paese di altre varianti potenzialmente pericolose, e specialmente quella sudafricana e quella identificata in Brasile.(Rel)