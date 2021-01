Lombardia: Romeo (Lega), errore zona rossa inaccettabile, governo paghi per sbaglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio della pandemia i Lombardi hanno pagato il prezzo più caro, in termini di vite, in termini economici, in termini di sacrifici. In questo ultimo anno, i Lombardi hanno rispettato ogni invito, ogni regola, ogni richiesta con responsabilità e abnegazione come è nella natura di questi cittadini". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori leghisti, il lombardo Massimiliano Romeo. "È però arrivato il momento di dire basta - prosegue Romeo - gli errori del governo sulla valutazione della situazione pandemica nella nostra regione sono inaccettabili, l'astio, il vergognoso scaricabarile nei confronti della Lombardia sono arrivati a un livello intollerabile. La misura è colma". Romeo spiega poi che "ci saranno molti ricorsi: Conte e Speranza sanno che i dati sono inconfutabili e la verità verrà fuori. È il momento che il governo mostri rispetto ai cittadini lombardi e garantisca loro il sacrosanto diritto di riprendere in mano la vita, i rapporti sociali, familiari e soprattutto il lavoro, in sicurezza ma con tranquillità visto che l'indice Rt lo consente".(Com)