Grecia: dal primo febbraio riaprono scuole medie e licei

- Le scuole secondarie di primo e secondo grado in Grecia riapriranno a partire dal primo febbraio. Lo ha annunciato il ministro dell'Educazione, Niki Kerameus. Il Paese allenterà dunque alcune restrizioni consentendo alle scuole secondarie di riaprire per la prima volta dopo oltre due mesi, dal momento che la curva pandemica sembra essersi stabilizzata. Intervenendo ad una conferenza stampa sugli sviluppi della pandemia, il ministro ha affermato che la decisione è arrivata dopo una proposta unanime del comitato degli esperti che consigliano il governo sulla gestione della pandemia da coronavirus. Il ministro ha aggiunto che le mascherine saranno obbligatorie e le autorità sanitarie condurranno test in loco, mentre saranno programmate pause per evitare il sovraffollamento. Nelle regioni con un'elevata carica virale, verranno aperte solo le scuole medie inferiori, mentre le scuole superiori continueranno con la didattica a distanza. Solo all'inizio di questo mese sono state riaperte in Grecia le scuole primarie e gli asili.(Gra)