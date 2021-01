Iraq: anche leader milizie sciite Al Basri fra gli ufficiali rimossi da premier Kadhimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i cinque alti ufficiali rimossi dal primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi dopo il duplice attentato che ha colpito ieri piazza Al Tayaran, nel centro di Baghdad, il nome più illustre è probabilmente quello di Abu Ali al Basri, direttore generale di Intelligence e Antiterrorismo presso il ministero dell’Interno iracheno e capo dell’unità d’élite “Falcon Cell”. Già fondatore e leader negli anni ‘90 delle brigate Badr, Al Basri è un importante esponente delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene, è da anni una figura centrale dell’intelligence e dell’antiterrorismo di Baghdad ed è stato fra i principali candidati alla successione di Abu Mahdi al Muhandis, ucciso il 3 gennaio 2020 in un raid Usa insieme al comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani. Non sorprende che la mossa di Kadhimi sia stata duramente criticata dalla milizia sciita Kataeb Hezbollah, e da questa qualificata come un “regolamento di conti” all’interno delle forze di sicurezza. Anche se con ogni probabilità si è trattato di un gesto privo di carattere univocamente politico, da parte del premier, la controversa rimozione di Al Basri rischia di peggiorare ulteriormente i rapporti fra il premier e la galassia dei gruppi paramilitari filo-iraniani, giunta quasi allo scontro armato alla fine di dicembre 2020, quando le forze di sicurezza federali hanno arrestato un miliziano ritenuto responsabile dell’attacco del 20 dicembre contro la Zona verde di Baghdad. (Res)