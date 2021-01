Usa: “Wp”, 100 siti di distribuzione coinvolti nel piano vaccini di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero essere circa 100 i siti di distribuzione, gestiti dall'Agenzia federale statunitense per la gestione delle emergenze (Fema), ad essere coinvolti entro il prossimo mese nella distribuzione del vaccino anti-Covid. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che l’iniziativa fa parte del piano elaborato dall’amministrazione del presidente, Joe Biden, per ampliare drasticamente il ruolo del governo federale nella lotta alla pandemia. Una bozza del piano, ottenuta dal “Wp”, prevede che la Fema, finora impegnata solo in maniera frammentaria nella campagna vaccinale, venga coinvolta in modo massiccio e organico. La sua missione sarà quella di "fornire sostegno federale ai centri di vaccinazione comunitari esistenti o nuovi e alle cliniche mobili in tutto il Paese". L'arruolamento della Fema, un'agenzia che fa capo al dipartimento per la Sicurezza interna, è tra i segnali più chiari che Biden intende coinvolgere più direttamente il governo federale nella somministrazione dei vaccini, invece di lasciare gran parte del lavoro alle autorità statali e locali. (Nys)