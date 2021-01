Lombardia: De Corato, Fd'I pronti a sostenere ricorsi dei commercianti di Parabiago (Mi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo pomeriggio ho voluto portare la mia solidarietà ai commercianti di Parabiago, ormai stremati dalle misure restrittive della pandemia. Alla manifestazione contro la zona rossa organizzata dall'associazione cittadina dei Commercianti erano presenti, oltre ai rappresentanti dell'associazione stessa, il Consigliere Comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia, Giuliano Polito”. Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito alla manifestazione odierna contro la zona rossa organizzata dall'Associazione cittadina dei Commercianti a Parabiago (Mi). “Oggi tutto il comparto del commercio è messo in ginocchio – prosegue l'esponente di Fratelli d'italia - e il motivo principale non è solo il Coronavirus, ma anche l'incompetenza di un governo che in un anno non ha saputo dare linee guida certe per le riaperture. La Lombardia ha un Rt di 0,82 e ha dietro di se' "ben 18 regioni con un dato superiore. A questo poi si aggiungono le promesse di ristori inadeguati arrivati in ritardo, per non parlare poi della cassa integrazione arrivata ad intermittenza. Ho espresso la mia solidarietà a categorie colpite da provvedimenti del Governo giallo-rosso”. “Come Fratelli d'Italia abbiamo aperto una linea diretta con i ristoratori per dargli supporto legale in eventuali ricorsi", conclude De Corato. (Com)