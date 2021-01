© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedi 25 gennaio, nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura, Papa Francesco celebrerà i vespri. Dalle 16 sarà chiuso al traffico viale San Paolo nel tratto e direzione tra viale Ferdinando Baldelli e lungotevere San Paolo. Bus deviati. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it. Lo comunica in una nota Roma servizi per la mobilità.(Com)