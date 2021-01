M5s: Crimi, nasce Comitato direttivo composto da cinque membri, mandato per tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di modifica prevede il trasferimento di tutte le funzioni di competenza del capo politico ad un Comitato direttivo di nuova istituzione, composto da cinque membri, eletti dagli iscritti, della durata di tre anni e le cui deliberazioni sono assunte a maggioranza dei membri. E' quanto scrive, sul blog delle Stelle, il capo politico pentastellato, Vito Crimi. Tale Comitato direttivo dovrà prevedere una rappresentanza di genere equilibrata, e al proprio interno una tipologia di portavoce non potrà essere rappresentata per più dei due quinti - continua Crimi -, cioè non potrà esserci una tipologia di portavoce che abbia all’interno di tale Comitato la maggioranza dei membri. Nessuna limitazione è invece prevista per coloro che non sono portavoce. (Rin)