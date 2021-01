Egitto: Russia ispeziona aeroporti Sharm el Sheikh e Hurghada prima di ripresa turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione proveniente dalla Russia visiterà l'Egitto, mercoledì prossimo, per ispezionare le misure di sicurezza presso gli aeroporti egiziani di Sharm el Sheikh e Hurghada. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Ahram”, citando ufficiali del ministero dell’Aviazione civile egiziana. La notizia giunge in un momento in cui, secondo quanto si riferisce, Mosca si sta preparando a riavviare ufficialmente il turismo verso entrambe le destinazioni. Il viaggio di ispezione è programmato dal 27 gennaio al 4 febbraio. Le autorità egiziane e russe hanno avviato colloqui per riprendere i voli verso gli aeroporti del Paese nordafricano, interrotti dopo l’esplosione, nell’ottobre 2015, di un aereo decollato dalla popolare destinazione turistica di Sharm el Sheikh, che ha ucciso tutti i 224 passeggeri del volo. Due anni fa, la compagnia russa Aeroflot aveva annunciato la ripresa dei voli per il Cairo l’11 aprile 2018, dopo un “consistente aumento delle misure di sicurezza”, annunciando che avrebbe operato tre voli settimanali Mosca-Cairo. Lo scorso ottobre, l’operatore turistico russo Pegas Touristik ha annunciato la ripresa dei propri voli per le destinazioni turistiche di Sharm el Sheik e Hurghada. (Cae)