Imprese: tutela diritto d’autore, due vittorie legali di Mediaset contro pirateria online

- Si chiude una settimana cruciale per la tutela dei diritti degli editori italiani su tutte le piattaforme, digitale incluso. È quanto scrive Mediaset in una nota, annunciando le due vittorie legali conseguite oggi nei casi Dailymotion e Veoh. Stando a quanto si legge nel documento, il portale francese Dailymotion è stato condannato oggi dal tribunale di Roma a risarcire Mediaset con oltre 22 milioni di euro per la pubblicazione di 15 mila video tratti da programmi Mediaset caricati illecitamente per un totale di 30 mila minuti di visione. In più, la sentenza ha disposto una penale di mille euro al giorno per ogni ulteriore diffusione illecita dei brani in oggetto del giudizio, 85 mila euro di spese oltre all’ordine di pubblicazione della sentenza sulle testate “Corriere della Sera” e “Sole 24 Ore”. La sentenza, prosegue la nota, ha confermato tutti i principi giuridici circa la responsabilità di Dailymotion già espressi in una precedente sentenza del luglio 2019 dallo stesso tribunale di Roma. Anche il portale statunitense Veoh, prosegue la nota, è stato condannato a risarcire Mediaset per oltre 3,3 milioni di euro e 60 mila euro di spese: anche in questo caso è stata disposta una penale di mille euro per ogni violazione oltre al diritto alla pubblicazione della sentenza sulle medesime due testate. Si tratta, scrive Mediaset, di due disposizioni cruciali emesse in un solo giorno, che si inseriscono nel solco della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria orientate a tutelare il lavoro degli editori, aggrediti dalle forme più diverse di pirateria online: un fenomeno che distrugge valore economico e posti di lavoro nelle aziende giornalistico-editoriali. (Com)