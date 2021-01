Commercio: Palozzi (Cambiamo), istituzioni ascoltino allarme categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fortemente preoccupati in merito all'allarme lanciato in questi giorni dalle associazioni di categoria sulle pesanti criticità del comparto commerciale a Roma. I cali sono notevoli, e anche i saldi purtroppo non sembrano migliorare la situazione". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Servono interventi concreti da parte delle istituzioni, i cui provvedimenti sinora si sono dimostrati parziali e insufficienti. Quindi, auspichiamo che gli enti competenti, governo, Regione e Campidoglio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, prendano in seria considerazione le istanze delle categorie - spiega - come la questione ristori e l'introduzione della pace fiscale. Servono misure urgenti, incisive e chiare in modo da poter fornire un sostegno adeguato in questo periodo particolare e tutelare il nostro tessuto produttivo", conclude. (Com)