Regione: Pernarella (M5s), consorzio Bonifica pontino, bocciate mie osservazioni a favore territorio

- Ancora una volta "la Giunta Zingaretti tergiversa, gioca a scaricabarile con gli omologhi della Regione Campania, dimentica che una parte del territorio regionale, naturalmente ricadente nel Lazio, è senza tutela e abbandonato a sé stesso". Così, in una nota Gaia Pernarella, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle interviene a margine della votazione in Commissione VIII, Ambiente – Agricoltura, chiamata a esprimersi sulle osservazioni relative allo Schema di Deliberazione 156, Piano di Organizzazione Variabile del costituendo Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest. "Pur non potendo essere presente per ragioni personali alla discussione sullo schema di deliberazione del nascente Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest – spiega Pernarella -, avevo presentato due osservazioni puntuali fatte proprie in Commissione dalla collega Silvia Blasi, la prima delle quali proprio sulla mappa del nascente Consorzio che a una prima visione non comprende i comuni di Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano. Nella mia osservazione, puntualmente, ho pertanto chiesto che la mappa venisse rivista e i tre comuni inseriti ma la Giunta ha fatto muro argomentando di una trattativa ancora in corso con l'ex Consorzio Aurunco, di fatto lasciando fuori una parte del territorio che resta sospeso in una sorta di 'terra di nessuno' e senza tutte le tutele che necessiterebbe, dalla pulizia dei canali alla fornitura di acqua agli agricoltori". (segue) (Com)