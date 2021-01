Regione: Pernarella (M5s), consorzio Bonifica pontino, bocciate mie osservazioni a favore territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non meno grave -continua Pernarella- quanto avvenuto successivamente quando si è trattato di votare la mia seconda osservazione che nel dettaglio, interveniva sull'organigramma del nascente Consorzio, nello specifico sui requisiti delle figure apicali nella fase transitoria, e quindi gestazionale, tra i due Consorzi soppressi e quello nascente. Nel merito chiedevo l'abolizione del comma 3, quello che permette alle figure di vertice di non essere in possesso del titolo della laurea, come è il caso dell'attuale Commissario straordinario, ma semplicemente di un'esperienza pregressa. Insomma, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle che da sempre sostiene il merito come pregiudiziale indifferibile nella scelta degli incarichi di vertice all'interno degli enti pubblici. Ebbene, al momento della votazione, con due voti a favore della proposta e due contrari, il Presidente Novelli, consigliere del Movimento 5 Stelle, si è pilatescamente astenuto, così favorendo con il suo voto decisivo la bocciatura dell'osservazione come è stabilito da regolamento del Consiglio regionale in situazioni di pareggio. Un episodio che ritengo molto grave – conclude la Consigliera 5 Stelle -, e su cui auspico verrà posta una seria riflessione da parte del gruppo consiliare". (Com)