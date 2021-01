Hong Kong: la Cina si oppone alla risoluzione del Parlamento europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi includono le figure di spicco dell'opposizione Joshua Wong, Ivan Lam e Agnes Chow, le cui accuse dovrebbero essere tutte ritirate, afferma il Parlamento. I deputati si rammaricano che la recente decisione di giungere a una conclusione politica dell'accordo globale Ue-Cina sugli investimenti non abbia rispecchiato le richieste del Parlamento di utilizzare i negoziati sugli investimenti come strumento di leva per preservare l'elevato grado di autonomia di Hong Kong. Affrettandosi a raggiungere questo accordo e non intraprendendo azioni concrete contro le gravi e continue violazioni dei diritti umani, l'Ue rischia di minare la sua credibilità come attore globale dei diritti umani, affermano i deputati. Il Parlamento esorta inoltre i paesi dell'Ue a considerare l'introduzione di sanzioni mirate contro individui a Hong Kong e in Cina, tra cui il leader di Hong Kong Carrie Lam, nell'ambito del regime di sanzioni globali dell'Ue sui diritti umani. (segue) (Cip)