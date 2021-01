Turchia: ribaltata in appello assoluzione attivista Osman Kavala per proteste Gezi Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte d’appello turca ha ribaltato oggi la sentenza di assoluzione emessa a favore dell’imprenditore e attivista Osman Kavala, e altre otto persone, riguardo al loro presunto ruolo nelle proteste antigovernative di Gezi Park nel 2013. Gli imputati erano stato assolti lo scorso 18 febbraio 2020, dopo che un tribunale aveva respinto le accuse contro di loro affermando che le proteste avevano rappresentato semplicemente l’esercizio di “diritti democratici”. L’atto di incriminazione contro Kavala per Gezi Park accusa l’imprenditore di aver finanziato e coordinato le azioni di protesta nel 2013, ma anche di aver preso parte all’organizzazione di una “insurrezione” fin dal 2011. Kavala si è difeso affermando di aver preso parte ad attività pacifiche per difendere l’ambiente e il parco, situato presso il suo ufficio e respingendo l’accusa di aver organizzato e finanziato le proteste. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo per Kavala e altri due imputati, l’ex capo della Camera degli architetti di Istanbul Mucella Yapici e Yigit Aksakoglu. (segue) (Tua)