Turchia: ribaltata in appello assoluzione attivista Osman Kavala per proteste Gezi Park (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle proteste di Gezi Park, nel giugno 2013, un presidio lanciato da poche decine di persone nel quartiere centrale di Beyoglu, a Istanbul, per protesta contro un piano per la costruzione di un centro commerciale nel parco, si era trasformato in un’ondata di manifestazioni di piazza in varie città del Paese contro (l’allora primo ministro) Recep Tayyip Erdogan. A seguito della sentenza di assoluzione Kavala, detenuto dall’ottobre del 2017, era stato nuovamente arrestato e sta affrontando un altro processo, relativo al suo presunto coinvolgimento nel fallito colpo di Stato contro Erdogan del 15 luglio 2016. Nel processo attuale è imputato anche Henri Barkey, accademico ed ex consulente della Cia, agenzia di intelligence Usa, con l’accusa di tentativo di rovesciamento del governo, ma anche (come Kavala) di spionaggio politico e militare: entrambi rischiano l’ergastolo e pene detentive ulteriori. (Tua)