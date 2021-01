Ruby: caso Fadil, pm Milano notificano undici avvisi di garanzia a medici Humanitas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Le iscrizioni con l'ipotesi di reato di omicidio colposo degli 11 componenti dell'equipe medica dell'istituto clinico alle porte di Milano, dove la donna è stata ricoverata per un 31 prima del decesso, sono un atto obbligato in vista di una nuova consulenza per determinare, come ordinato dal gip nelle nuove indagini, se via sia "un nesso eziologico" tra "la condotta dei sanitari e il decesso di Imane Fadil, teste dell'accusa nel processo Ruby Ter. In particolare, per il gip "appaiono fondate le considerazioni" svolte dai legali dei famigliari della 34enne nell'atto di opposizione di compiere "ulteriori accertamenti" attraverso "specifica valutazione peritale" sul fatto se "fosse prevedibile ed evitabile l'emorragia gastroesofagea che ha determinato la morte di Imane Fadil, oltre che sul fatto se fosse possibile un accertamento più tempestivo della diagnosi della malattia e infine se tale tempestività poteva evitare il decesso apprestando le cure del caso". Le nuove indagini dovranno completarsi entro sei mesi.(Rem)