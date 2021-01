Lombardia: Toninelli (M5S), da giunta regionale atteggiamento scellerato su pelle cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atteggiamento tenuto dalla giunta lombarda è a dir poco preoccupante e scellerato, qui si gioca sulla pelle dei lombardi. Addirittura sembrerebbe che per un errore degli amministratori regionali, la Lombardia sia finita in zona rossa per la comunicazione di dati sbagliati, con il sistema che è andato in tilt. Quindi scuole, commercianti, imprenditori e lavoratori che si sono fermati per la zona rossa avrebbero invece potuto lavorare. Danno economico e sociale enorme". Lo afferma in una nota Così il senatore del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli chiedendo "Adesso chi paga? La Lega con i 49 milioni? Ma non finisce qui. Perché la giunta ha fatto ricorso al Tar. Quindi siamo al paradosso per cui l’amministrazione regionale avrebbe comunicato dati sbagliati a Roma per poi fare ricorso lamentandosi di un sistema ingiusto quando ad essere ingiusta è solo la loro incapacità". "In quest'anno - prosegue Toninelli - abbiamo assistito a ordinanze scellerate che hanno aumentato il contagio invece di contenerlo, a mancate chiusure, a forniture dubbie a parenti su cui sono in corso indagini. Danno sanitario. Come sappiamo, le misure cautelative restano in vigore per due settimane e si basano su dei dati, inviati dalla Regione, che si presume siano corretti". "Solo ieri la Fondazione Gimbe ha sancito che è solo grazie alle scelte del governo se sono stati limitati i contagi nel periodo natalizio. I lombardi sono in mano a degli incoscienti e noi faremo tutto ciò che è in nostro potere per denunciare quanto sta avvenendo", conclude il senatore pentastellato. (Com)