Montenegro-Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani a Podgorica incontra vertici dello Stato

- Il ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, ha effettuato oggi una visita ufficiale in Montenegro. Secondo quanto riporta la stampa locale, Osmani ha avuto degli incontri con il presidente montenegrino, Milo Djukanovic, con il premier Zdravko Krivokapic e con il presidente del Parlamento, Aleksa Becic. Secondo una nota della presidenza della Repubblica montenegrina, Djukanovic ha ribadito le eccellenti relazioni bilaterali fra i due Paesi. "Il Montenegro è orgoglioso che non ci sia mai stato uno stallo nella cooperazione con la Macedonia del Nord", ha detto Djukanovic sottolineando al contempo l'importanza della prospettiva europea per i due Stati e per l'intera regione. Ogni ulteriore ritardo nell'avvio dei negoziati tra la Macedonia del Nord e l'Unione Europea, ha detto Djukanovic, può portare a complicazioni e incomprensioni più profonde. "L'integrazione come equivalente della stabilità ha acquisito ulteriore importanza in un momento in cui i temi degli anni '90 sono all'ordine del giorno, (ovvero) se i Balcani debbano vivere secondo le regole che si applicano al mondo intero o contro il mondo", ha detto il capo dello Stato. La Nato e l'intera Europa, ha ancora sottolineato Djukanovic, sono "più sicuri con dei Balcani stabili la cui prospettiva è nell'Ue". (segue) (Seb)