Montenegro-Nord Macedonia: ministro Esteri Osmani a Podgorica incontra vertici dello Stato (2)

- Il ministro macedone ha ringraziato il Montenegro per il suo sostegno alla Macedonia del Nord nell'ambito del processo di adesione alla Nato, esprimendo soddisfazione per il fatto che entrambi i Paesi sono all'interno dell'Alleanza. Osmani ha poi osservato che posticipare l'inizio dei negoziati tra Macedonia del Nord e Ue, nonostante un rapporto oggettivo sul rispetto dei criteri, non scoraggia il Paese. La piena integrazione nell'Ue, ha aggiunto Osmani, non ha alternative. Lo stesso concetto è stato ribadito anche nel corso dell'incontro fra Osmani e il premier montenegrino, Zdravko Krivokapic. L'area dei Balcani occidentali potrebbe in futuro "esportare, e non solo importare democrazia" come fatto finora, hanno detto i due interlocutori secondo una nota diramata dal governo di Podgorica. Krivokapic e Osmani hanno anche concordato sull'opportunità di intensificare la cooperazione economica esistente. I settori connessi all'agricoltura, il commercio, l'istruzione, la cultura e lo sport sono state identificate come aree in cui potrebbe essere migliorata la cooperazione bilaterale. (Seb)