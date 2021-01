Messico: covid, battuto giovedì record di morti e contagi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza pandemica da nuovo coronavirus continua a far registrare numeri record. Nella giornata di giovedì il paese nordamericano ha contato 1.803 morti legate a malattie riconducibili al nuovo coronavirus, cifra mai raggiunta dall'inizio della crisi. Ad oggi, riferiscono le autorità sanitarie, il totale delle vittime è salito a quora 146.174. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre censiti 22.339 nuovi infetti, altra cifra record, per un totale di 1.711.283 casi confermati. Numeri che confermano la tendenza all'aumento osservata negli ultimi giorni: il precedente record di morti in un giorno, il 19 gennaio, era stato di 1.584 e 21.366 contagi il 15 gennaio. Il Messico è il tredicesimo paese al mondo per numero assoluto di contagi e il quarto per numero di decessi, dopo Stati Uniti, Brasile e India. (segue) (Mec)