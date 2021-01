L'India sfida la Cina nella diplomazia dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India dispone di un nuovo e potente strumento per la sua azione diplomatica: i vaccini contro il coronavirus. Il governo indiano ha cominciato a usarlo, proponendosi come “la farmacia del mondo”. Per “rispondere ai bisogni sanitari della comunità globale”, come ha affermato il primo ministro Narendra Modi, ma anche per competere con la Cina e sottrarle quote di influenza. Già la pandemia partita da Wuhan aveva raffreddato il dialogo intrapreso, proprio a Wuhan nel 2018, da Modi e dal presidente cinese, Xi Jinping. Oggi, dopo gli sviluppi degli ultimi mesi nella zona di confine contesa, la tensione tra i due colossi vicini è alta come non lo era da decenni. Dopo aver preso misure di protezione da eventuali tentativi di acquisizioni opportunistiche, Nuova Delhi ha messo al bando per motivi di sicurezza centinaia di app, in entrambi i casi provvedimenti diretti contro società cinesi. Adesso è la volta dell’operazione “Vaccini dell’amicizia”, che poggia su un’industria farmaceutica di primaria importanza, coinvolta complessivamente nello sviluppo di otto vaccini, compresi tre prodotti nazionali.Il Drugs Controller General of India (Dcgi), l’ente di controllo sui farmaci, ne ha approvati due finora: il Covaxin, ancora in fase 3 di sperimentazione, sviluppato dall’azienda biotecnologica indiana Bharat Biotech in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv), e il Covishield, come è stato chiamato in India quello dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca, con i quali collabora il Serum Institute of India (Sii). Quest’ultimo, tra l’altro, è stato colpito ieri da un incendio, nel complesso di Pune, che ha provocato cinque vittime e ingenti danni finanziari, ma il più grande produttore di vaccini del mondo ha assicurato che non ci sarà un impatto sulle forniture. Con questi due prodotti il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione indiana, “la più grande del mondo”, come ha sottolineato Modi. Poco dopo, il 19 gennaio, il ministero degli Esteri ha annunciato donazioni a “Paesi vicini e partner cruciali”, a cominciare da sei: Bhutan, Maldive, Bangladesh, Myanmar, Nepal e Seychelles. Dal giorno seguente sono iniziate le consegne: 100 mila dosi alle Maldive, 150 mila al Bhutan, un milione al Nepal, due milioni al Bangladesh, 1,5 milioni al Myanmar e 50 mila alle Seychelles. Per quanto riguarda, invece, Sri Lanka, Afghanistan e Mauritius si attendono le autorizzazioni regolamentari.L’India ha dato priorità al vicinato, mantra della sua politica estera, precedendo in diversi Paesi dell’Asia meridionale la Cina, che pure è molto attiva, ha fatto a sua volta donazioni e ha promesso di rendere i propri vaccini “beni pubblici globali”. È emblematico il caso del Nepal, in bilico tra i due potenti vicini a nord e a sud. L’India si è affrettata a inviargli i preziosi flaconi, nonostante le recenti frizioni dovute a una disputa territoriale. Il Paese himalayano, che sta trattando anche con la Cina, ha riposto le sue speranze soprattutto nel vicino meridionale e nel Covishield per la compatibilità col proprio sistema logistico, che può immagazzinare prodotti conservabili tra due e otto gradi centigradi. Al Bangladesh, anch’esso in trattative con altri fornitori, è stata consegnata la donazione più cospicua, anticipando la consegna dei prodotti oggetto di compravendita: il governo di Dacca, infatti, ha acquistato dal Serum Institute 30 milioni di dosi, che arriveranno nei prossimi sei mesi, un accordo di cui fa parte anche la casa farmaceutica bengalese Beximco Pharmaceuticals. La Cambogia, stretta alleata di Pechino, da cui ha già ricevuto il vaccino sviluppato da Sinopharm, ha fatto sapere che non basterà: il primo ministro cambogiano, Hun Sen, in un incontro con l’ambasciatore indiano a Phnom Penh, ha auspicato una donazione anche da parte di Nuova Delhi.I vaccini indiani, dunque, potrebbero rivelarsi decisivi in diversi Paesi asiatici, ma anche al di là del vicinato. C’è grande attesa non solo di assistenza, ma di forniture commerciali. Al di là delle donazioni, infatti, ci sono dei contratti tra entità straniere e case farmaceutiche indiane vincolati al via libera del governo indiano, che sta cominciando a sbloccare le esportazioni. Oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Anurag Srivastava, ha fatto i nomi delle destinazioni approvate: Arabia Saudita, Sudafrica, Brasile, Marocco, Bangladesh e Myanmar. Nella stessa giornata da Mumbai sono partiti due voli, con un carico di due milioni di dosi ciascuno, per il Brasile e il Marocco. Per il Brasile si tratta del vaccino AstraZeneca, oggetto di un contratto tra la fondazione Fiocruz e il Serum Institute; la fornitura era attesa per il 20 gennaio e il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva scritto a Modi per chiedergli di intervenire per anticipare la consegna. Brasilia, che ha avviato la sua campagna di vaccinazione col CoronaVac della casa cinese Sinovac, attende anche altre scorte indiane, in virtù di un accordo tra Precisa Medicamentos e Bharat Biotech. (Inn)