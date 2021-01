Germania: Covid, isolato primo caso di variante brasiliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo caso della nuova variante di coronavirus circolante in Brasile è stata individuata per la prima volta in Germania. Lo ha confermato il ministro regionali degli Affari sociali dell'Assia, Kai Klose, chiarendo che un paziente è risultato positivo alla variante brasiliana. Secondo Klose, la persona contagiata è tornata ieri via aereo dal Brasile a Francoforte quando è stata trovata positiva alla nuova variante. Da quanto emerso fino ad ora la persona sarebbe asintomatica. L'Istituto Robert Koch di Berlino per le malattie infettive ha affermato che la variante rilevata in Brasile è simile a quella del Sud Africa e che "una maggiore trasmissibilità è considerata concepibile". L'istituto ha detto di continuare a monitorare da vicino la variante in Germania.(Geb)