Covid: assessore Lazio, in leggero aumento nuovi focolai in ambito familiare

- Nel Lazio sono "leggermente in aumento il numero dei nuovi focolai in ambito familiare e diminuisce l'incidenza per 100 mila abitanti". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il valore Rt è a 0.93, il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva scende dal 35 per cento al 32 per cento, il tasso di occupazione dei posti letto di area medica scende dal 45 per cento al 43 per cento - aggiunge l'assessore -. Segnali di miglioramento, ma bisogna mantenere alta l'attenzione". Su oltre 12 mila tamponi (meno 43 rispetto a ieri) e oltre 14 mila antigenici per un totale di quasi 27 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.141 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 162 rispetto a ieri), di cui 613 a Roma. Inoltre, si registrano 53 decessi (più 17 rispetto a ieri) e più 2.327 guariti. (Rer)