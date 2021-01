Recovery: Maggino, lavorare per il benessere dei cittadini, aumenta il Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A noi non interessa solo il Pil. A noi interessa, direi ancor più, che il Piano abbia un impatto positivo anche su tutti gli indicatori di benessere e di sviluppo sostenibile". Lo dichiara Filomena Maggino Consigliere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Siamo in grande sintonia con l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri oggi incontrando i sindacati a Palazzo Chigi. E' per questo che è importante avviare anche l'attività di valutazione dell'impatto diretto e indiretto sul benessere equo e sostenibile del Paese di tutto il Pnrr. Ce lo chiedono gli stakeholder ma soprattutto i cittadini. L'attività della Cabina di regia Benessere Italia è orientata e attrezzata a questo tipo di valutazione sia in prospettiva ex-ante che ex-post", aggiunge. (Rin)