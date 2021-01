Tlc: Spagna, Bertrand Kan nuovo presidente non esecutivo di Cellex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Cellnex Telecom, multinazionale spagnola delle infrastrutture di telecomunicazione, ha nominato Bertrand Kan come nuovo presidente non esecutivo della società. Il dirigente sostituisce Franco Bernabè, che si è dimesso il 4 gennaio 2021. Mentre Tobias Martinez mantiene le sue responsabilità come amministratore delegato. In un comunicato stampa, Cellnex ha affermato che Kan "ha una vasta esperienza professionale nell'investment banking, con particolare attenzione ai settori delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia". Ha trascorso la maggior parte della sua carriera alla Morgan Stanley, dove è stato amministratore delegato e presidente del gruppo europeo di telecomunicazioni, per poi passare a Lehman Brothers, dove è stato co-responsabile del Global telecoms team e membro del Comitato operativo europeo.(Spm)