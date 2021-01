Ruby: caso Fadil, da Humanitas ferma convinzione di assenza responsabilità medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) esprime "ferma convinzione dell'assenza di responsabilità a carico dei professionisti che si sono prodigati nelle cure di Imane Fadil, esprimendo un'altissima competenza professionale e appropriatezza delle cure". Lo si legge in una nota dell'ospedale in cui è stata ricoverata per 31 giorni la modella di 34 anni, deceduta il primo marzo 2019 per aplasia midollare. "A seguito delle decisioni del gip, gli avvisi di garanzia ora emessi dalla Procura consentiranno ai sanitari coinvolti di meglio dimostrare la linearità dei loro atti, anche grazie al contributo di propri consulenti tecnici". "Da subito - conclude la nota - l'Istituto ha collaborato alle indagini e ha fornito tutti i chiarimenti necessari all'Istruttoria, al punto che i pm avevano chiesto l'archiviazione del caso non ravvisando alcuna colpa medica". (Rem)