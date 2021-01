Tlc: prorogato termine per esercizio prelazione Cdp su Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta di un mese il termine per l’esercizio, da parte di Cassa depositi e prestiti (Cdp), del diritto di prelazione sul 50 per cento detenuto da Enel in Open Fiber. Secondo quanto si apprende, bisognerà quindi aspettare fine mese a seguito della proroga del termine, che sarebbe dovuto scadere nella giornata di oggi. Lo scorso 17 dicembre, il consiglio di amministrazione di Enel ha deliberato di avviare le procedure finalizzate alla cessione di un minimo del 40 per cento – e fino al 50 per cento – del capitale della società guidata da Elisabetta Ripa agli australiani di Macquarie, conferendo apposito mandato all’amministratore delegato Francesco Starace. (Rin)